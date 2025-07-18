الذهب يحاول التماسك عند 3335 دولاراً

تراجعت أسعار الذهب، أمس، متأثرة بتوترات السوق بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن «من المستبعد جداً» أن يقيل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 3334.19 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات،

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 3340.30 دولاراً.

وقال جيجار تريفيدي كبير محلل شؤون السلع لدى ريلاينس سكيوريتيز «انخفض الذهب (إلى) 3340 دولاراً للأوقية مع استعادة الدولار زخمه عقب انحسار حالة الضبابية بشأن منصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي».

وقال مصدر لرويترز إن ترامب منفتح على فكرة إقالة جيروم باول ، فيما أشارت مصادر أخرى إلى نية ترامب إقالته قبل الرابع من أغسطس المقبل.

وعلى صعيد التجارة، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لرويترز إن ماروش شفتشوفيتش المفوض التجاري للتكتل توجه إلى واشنطن لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية مضيفا أنه سيلتقي بوزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 37.87 دولاراً للأوقية. وانخفض البلاتين 0.6 % إلى 1408.85 دولارات، وهبط البلاديوم 1.3 % إلى 1214.53 دولاراً.