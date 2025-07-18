3.8 % معدل البطالة في هولندا و4.3 % بأستراليا

أظهرت بيانات صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء في هولندا، أمس، أن معدل البطالة في البلاد ظل مستقراً للشهر الثاني على التوالي، خلال شهر يونيو الماضي.

وبلغ معدل البطالة المعدل موسمياً التابع لمنظمة العمل الدولية 3.8 % في مايو الماضي، وهو نفس معدل الشهرين السابقين، وبلغ معدل البطالة 6. 3 % في نفس الشهر من العام الماضي. وبلغ عدد العاطلين عن العمل 386 ألف شخص في شهر يونيو الماضي، بزيادة على 385 ألفاً في الشهر السابق، وانخفض معدل البطالة بين الشباب، الذي يشمل الفئة العمرية، التي تتراوح بين 15 و25 عاماً، إلى 8.7 % من 8.8 %. من جهة أخرى ارتفع معدل البطالة في أستراليا، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، إلى 4.3 % خلال الشهر الماضي وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأسترالي الصادرة.

كان المحللون يتوقعون استمرار معدل البطالة عند مستواه في مايو دون تغيير، وكان 4.1 %. وبحسب البيانات الرسمية أضاف الاقتصاد الأسترالي 2000 وظيفة جديدة إلى سوق العمل خلال الشهر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون إضافة 21 ألف وظيفة، بعد فقدان 2500 وظيفة خلال مايو.