الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوعين ​​

انخفض الدولار أمام عملات رئيسية أخرى، الأربعاء، ويحوم قرب أدنى مستوى في أسبوعين، مع استمرار الغموض بشأن خطط الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بخصوص الرسوم الجمركية، مما أبقى الأسواق المالية في حالة من عدم اليقين.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل اليورو والين، وأربع عملات منافسة رئيسية أخرى، بنسبة 0.1 في المئة إلى 108 نقاط، ليظل قريباً من أدنى مستوى في أسبوعين عند 107.86 نقاط، والذي لامسه. وصعد الدولار 0.13 في المئة إلى 155.715 يناً، ليرتفع قليلاً عن أدنى مستوى في شهر.

ولم يطرأ تغيير يذكر على اليورو، الذي سجل 1.0428 دولار، واقترب من أعلى مستوى في أسبوعين. وانخفض الجنيه الاسترليني قليلاً إلى 1.235 دولار.

وسجل الدولار الكندي 1.4326 للدولار، بعد أسبوع متقلب شهد هبوطه إلى 1.4520 دولار كندي للمرة الأولى منذ مارس 2020.

ونزل اليوان الصيني قليلاً إلى 7.275 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى منذ 11 ديسمبر، الثلاثاء، عند 7.2530.