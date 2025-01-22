عدد المشتركين في «نتفليكس» يتجاوز 300 مليون

أعلنت شركة خدمات البث المباشر عبر الإنترنت (نتفليكس)، ارتفاع أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي، فيما وصل إجمالي عدد المشتركين في منصة نتفليكس بنهاية العام الماضي إلى 302 مليون مشترك.

وقالت الشركة إن أرباحها ربع السنوية بلغت 1.869 مليار دولار بما يعادل 4.27 دولارات للسهم مقابل أرباح قيمتها 938 مليون دولار بما يعادل 2.11 دولار للسهم خلال الربع الأخير من 2023.

كان متوسط توقعات المحللين لأرباح نتفليكس خلال الربع الأخير من العام الماضي 4.20 دولارات للسهم.

كما زادت إيرادات نتفليكس ربع السنوية 16% سنوياً إلى 10.247 مليارات دولار مقابل 8.833 مليارات خلال الفترة نفسها من 2023.

وقالت الشركة في بيان إن نتائجها خلال الربع الأخير من العام الماضي فاقت أعلى توقعاتها.

وزادت معدلات مشاهدة المنصة بفضل بث الموسم الثاني من مسلسل لعبة الحبار وعدد من الأحداث الرياضية المهمة بما في ذلك مباراة الملاكمة بين مايك تايسون وجيك بول ومباريات دوري كرة القدم الأمريكي، بحسب نتفليكس.