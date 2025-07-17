اليابان تسجل فائضا تجاريا بقيمة مليار دولار الشهر الماضي





أعلنت وزارة المالية اليابانية اليوم الخميس أن البلاد سجلت فائضا تجاريا بقيمة 1ر153 مليار ين (02ر1 مليار دولار).

كان المحللون يتوقعون فائضا بقيمة 9ر353 مليار ين، مقابل عجز بقيمة 6ر638 مليار ين خلال مايو وفقا للبيانات المعدلة و6ر637 مليار ين وفقا للبيانات الأولية.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) أن اليابان سجلت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي عجزا تجاريا بقيمة 2ر2 تريليون ين (15 مليار دولار) بعد أن تضررت الصادرات من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات الأمريكية بشكل عام.

وتراجعت صادرات اليابان في يونيو بنسبة 5ر0% في حين كان المحللون يتوقعون نمو الصادرات بنسبة 5ر0%، بعد انكماش بنسبة 7ر1% خلال الشهر السابق.

وبلغ إجمالي قيمة الصادرات اليابانية الشهر الماضي حوالي 2ر9 تريليون ين (62 مليار دولار) لتتراجع للشهر الثاني على التوالي.

في المقابل زادت واردات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر0% في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 6ر1% بعد تراجع بنسبة 7ر7% خلال الشهر السابق.

وتراجعت صادرات اليابان لأمريكا الشهر الماضي بنسبة 11%، مع انخفاض صادرات السيارات بنسبة 25%. كما تراجعت الصادرات إلى الصين بنحو 5%. وتراجعت الصادرات إلى المكسيك التي تعتبر مركزا رئيسيا لتجميع سيارات الشركات اليابانية بنحو 20% خلال الشهر الماضي.

وبلغ إجمالي صادرات اليابان خلال النصف الأول من العام الحالي 4ر53 تريليون ين (360 مليار دولار) بزيادة نسبتها 6ر3% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين زادت الواردات بنسبة 3ر1% إلى 6ر55 تريليون ين.