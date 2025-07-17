ترامب: الاتفاق التجاري مع الهند قريب ومع أوروبا ممكن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة بثت يوم الأربعاء إن إدارته قريبة جدا من اتفاق تجاري مع الهند، ومن الممكن التوصل إلى اتفاق مع أوروبا.

لكنه أضاف أنه من السابق لأوانه الحديث عن احتمال التوصل إلى اتفاق مع كندا.

وقال ترامب أيضا إنه من المحتمل أن يفرض رسوما جمركية 10 بالمئة أو 15 بالمئة على دول أصغر حجما.

وتتفاوض إدارة ترامب على اتفاقات تجارية للضغط من أجل ما يعتبره ترامب شروطا أفضل مع الشركاء التجاريين وسبلا لتقليص العجز التجاري الأمريكي الضخم قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس آب، وهو الموعد المقرر لارتفاع الرسوم على معظم الواردات الأمريكية مرة أخرى.

وعند سؤاله عن مدى قرب الاتفاقات التجارية قال "نحن قريبون جدا مع الهند و.. من المحتمل أن نعقد اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي".

وتصدر تصريحات ترامب بينما يتوجه مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش إلى واشنطن أمس الأربعاء لإجراء مناقشات حول الرسوم الجمركية، بينما وصل وفد تجاري هندي إلى واشنطن يوم الاثنين لإجراء محادثات جديدة.

وأضاف "كان الاتحاد الأوروبي قاسيا، والآن أصبحوا لطفاء. يريدون إبرام اتفاق، وسيكون مختلفا كثيرا عن الاتفاق الذي حظينا به لسنوات".

وعند سؤاله حول احتمالات التوصل إلى اتفاق مع كندا، التي تستعد لاتخاذ إجراءات مضادة إذا فشلت المحادثات مع الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق مثل الاتحاد الأوروبي، قال ترامب: "من السابق لأوانه التكهن".