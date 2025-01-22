انهيار خطط مشروع بـ 2.5 مليار جنيه استرليني.. نهاية ديزني لاند البريطانية

تم رسمياً إلغاء خطط إنشاء منتزه ترفيهي في بريطانيا بقيمة 2.5 مليار جنيه إسترليني يطلق عليه اسم " ديزني لاند البريطانية".

وبحسب صحيفة " ديلي ميل " البريطانية فقد تم إلغاء الخطط الخاصة بإنشاء حديقة ترفيهية يطلق عليها اسم "ديزني لاند البريطانية" في ريف كينت.

وكان المشروع سيضم 136 ملعباً من ملاعب ويمبلي، إلا أنه تعرض للعديد من النكسات منذ البداية. فقد توقفت الآن خطط بناء الحديقة الترفيهية التي تبلغ تكلفتها عدة مليارات من الجنيهات الإسترلينية.

وكان من المقرر أن يضم 50 لعبة، بما في ذلك ثمانية قطارات ملاهي ومناطق ترفيهية مختلفة.

وحلم المهندسون المعماريون أن يكون حجمه أكبر بثلاث مرات من أي منتزه ترفيهي آخر في المملكة المتحدة، أي ما يعادل 136 ملعب ويمبلي.

تراكم الديون

وبعد العديد من العقبات التخطيطية وتراكم الديون التي تجاوزت 100 مليون جنيه إسترليني، واجهت الحديقة المقترحة معركة شاقة في السنوات الأخيرة.

وبعد صراعها مع شركة الترفيه العملاقة باراماونت، التي ادعت أنها تستحق ملايين الدولارات بعد انتهاك العقد، أدت ضغوطها القانونية الآن إلى إسدال الستار على هذه الخطة.