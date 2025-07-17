النفط يصعد مع تحسن المعنويات بدعم آمال الطلب

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الخميس بعدما تكبدت خسائر في الجلسة السابقة، مدعومة ببيانات اقتصادية أقوى من المتوقع من أكبر مستهلكي النفط في العالم وعلامات على انحسار التوتر التجاري.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا بما يعادل 0.39 بالمئة إلى 68.79 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0000 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا أو 0.47 بالمئة إلى 66.69 دولارا للبرميل.

وكان كلا الخامين القياسيين قد نزلا بأكثر من 0.2 بالمئة في الجلسة السابقة.

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 3.9 مليون برميل إلى 422.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو انخفاض أكثر حدة من التوقعات التي كانت لتراجع 552 ألف برميل، مما يشير إلى نشاط أقوى للمصافي وانخفاض المعروض وزيادة الطلب.

وقال جون بايسي رئيس ستراتاس أدفايزرز إن هناك "بعض الدعم من أوضاع مواتية مرتبطة بقطاع التكرير فيما يتعلق بالأرباح. ولا تزال أرباح المنتجات كبيرة نسبيا على كافة الأصعدة".

غير أن الزيادة التي جاءت أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين والديزل حدت من المكاسب.

أظهر تقرير من البنك المركزي الأمريكي عن الاقتصاد، والذي صدر يوم الأربعاء، انتعاش النشاط في الأسابيع القليلة الماضية. لكن النظرة المستقبلية "محايدة إلى متشائمة بعض الشيء"، إذ أفادت شركات بأن ارتفاع الرسوم الجمركية على الواردات يضغط على الأسعار.

وأظهرت بيانات من الصين تباطؤ النمو في الربع الثاني من العام، لكن ليس بالقدر الذي كان يخشى منه في السابق، ويرجع ذلك لأسباب منها تسريع وتيرة بعض الأنشطة لاستباق الرسوم الجمركية الأمريكية، مما خفف المخاوف بشأن حالة اقتصاد أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

كما أظهرت البيانات أن معالجة الخام في مصافي الصين في يونيو حزيران ارتفعت 8.5 بالمئة على أساس سنوي، مما يعني زيادة الطلب على الوقود.

وألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الاتفاق التجاري مع الهند بات قريبا جدا، في حين يمكن التوصل إلى اتفاق مع أوروبا أيضا.