الذهب يهبط مع صعود الدولار وانحسار حالة التوتر في السوق

انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار وانحسار حالة التوتر في السوق بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "من المستبعد جدا" أن يقيل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3340.79 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0400 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 3347.10 دولارا.

ارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل عملات رئيسية أخرى، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وقال جيجار تريفيدي كبير محلل شؤون السلع لدى ريلاينس سكيوريتيز "انخفض الذهب 3340 دولارا للأوقية مع استعادة الدولار زخمه عقب انحسار حالة الضبابية بشأن منصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي".

كان مصدر قد قال لرويترز أمس الأربعاء إن ترامب منفتح على فكرة إقالة باول.

غير أن ترامب قال أمس إنه لا يعتزم إقالة باول، لكنه أبقى الباب مفتوحا أمام هذا الاحتمال، وجدد انتقاده لرئيس البنك المركزي لعدم خفض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 37.98 دولارا للأوقية. وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1419.67 دولارا، وانخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1230.14 دولارا.