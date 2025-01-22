النفط يعمّق خسائره و«نايمكس» يتراجع 2.15 %

عمّقت أسعار النفط خسائرها خلال تعاملات أمس، مع تقييم المستثمرين تنفيذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعوده الانتخابية بإصدار قرارات تهدف إلى زيادة إنتاج بلاده من الوقود الأحفوري.

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي تسليم مارس بنسبة 1.2% أو 95 سنتاً إلى 79.11 دولاراً للبرميل. وتراجعت العقود الأكثر نشاطاً لخام «نايمكس» الأمريكي تسليم مارس بنسبة 2.15% أو ما يعادل 1.68 دولار إلى 76.21 دولاراً للبرميل.



وأعلن رئيس الولايات المتحدة السابع والأربعون – عقب أدائه اليمين الدستورية - حالة طوارئ وطنية على صعيد قطاع الطاقة للسماح لإدارته بتسريع عمليات إصدار تصاريح الحفر والتنقيب عن النفط والغاز.

يأتي هذا للوفاء بوعوده الانتخابية بزيادة إنتاج بلاده من الوقود الأحفوري، كما أعلن انسحاب أمريكا من اتفاق باريس لعام 2015 الذي يُلزم الدول الموقعة عليه بمحاربة ظاهرة الاحترار العالمي.

كما تعرضت الأسعار لضغوط من احتمال انتهاء تعطل حركة الشحن في البحر الأحمر عقب هدوء التوترات الجيوسياسية، حيث قال أولي هانسن، المحلل لدى «ساكسو بنك»: ستتيح إعادة فتح قناة السويس وفرة من المعروض على المدى القصير.

