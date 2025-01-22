ارتفاع غير متوقع للبطالة في بريطانيا

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدل البطالة بصورة غير متوقعة في بريطانيا، وانخفاض أعداد العاملين في كشوف المرتبات بأكبر نسبة منذ ذروة جائحة «كورونا».

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن مكتب الإحصاء الوطني القول إن معدل البطالة ارتفع إلى 4.4% خلال 3 أشهر حتى نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 4.3% خلال 3 أشهر حتى أكتوبر الماضي.

ويقدر أن عدد العاملين المدرجين في كشوف المرتبات انخفض بواقع 47 ألف شخص خلال ديسمبر الماضي ليصل إلى 30.3 مليون شخص، فيما يعد أكبر انخفاض يتم تسجيله منذ نوفمبر 2020.

وجاء الانخفاض بعد تراجع بواقع 32 ألف شخص خلال نوفمبر الماضي. ولكن الإحصاءات أظهرت ارتفاع نمو الأجور مجدداً، حيث ارتفع متوسط الأجور الاعتيادي 5.6% خلال 3 أشهر حتى نوفمبر، متجاوزاً معدل تضخم أسعار المستهلكين بنسبة 3.4%.