النفط يتراجع مع تقييم المتعاملين لقرارات ترامب

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع تقييم المتعاملين لخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعزيز إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة وتأخر رسوم جمركية جديدة كان من المتوقع فرضها على الفور.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتا أو 0.81 بالمئة إلى 79.5 دولار للبرميل بحلول الساعة 0909 بتوقيت جرينتش.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.15 دولار أو 1.48 بالمئة إلى 76.73 دولار للبرميل.

ولم تكن هناك تسوية لأي عقود في السوق الأمريكية أمس الاثنين بسبب عطلة عامة.

وقال ييب جون رونج خبير السوق لدى آي.جي "الشعور الأولي بالارتياح لأن تدابير التجارة لم تكن محور التركيز الفوري في اليوم الأول لترامب تبدد سريعا بسبب تقارير عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على المكسيك وكندا في وقت مبكر قد يكون في فبراير شباط، وهو ما أدى إلى تحول في الإقبال على المخاطرة".

وأعلن ترامب عن خطة لتعزيز إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة وقال إنه يدرس فرض رسوم جمركية 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك من أول فبراير بدلا من فرضها على الفور، مما ساعد في دفع أسعار النفط إلى الانخفاض.

لكن في المستقبل، قد تدفع الرسوم الجمركية على الخام الكندي السوق إلى الارتفاع.

وفي حين أنه لم يفرض بعد أي تدابير تجارية جديدة شاملة، فقد أخبر الوكالات الاتحادية بالتحقيق في ممارسات تجارية غير عادلة من قبل دول أخرى. ووضع ترامب خطة شاملة لتسريع تصاريح النفط والغاز والطاقة من أجل تعزيز إنتاج الطاقة الأمريكي المرتفع بالفعل.

وقال ترامب أيضا إن الولايات المتحدة "ربما" تتوقف عن شراء النفط من فنزويلا. والولايات المتحدة هي ثاني أكبر مشتر للنفط الفنزويلي بعد الصين.

ووعد أيضا بإعادة ملء الاحتياطيات الاستراتيجية، وهي الخطوة التي من شأنها أن ترفع أسعار النفط من خلال تعزيز الطلب على الخام الأمريكي.