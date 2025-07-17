تهديدات إقالة جيروم باول تصعد بأسعار الذهب

واصل الذهب مكاسبه، أمس، وصعد 1.5% إلى 3372.36 دولاراً للأوقية بعد تقارير أفادت باحتمال إقدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إقالة جيروم باول رئيس البنك المركزي قريباً.

كما تدعمت الأسعار مع تقييم المستثمرين لبيانات، أظهرت زيادة في أسعار المستهلكين في أمريكا الشهر الماضي. وخلال التعاملات صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 3334.12 دولاراً للأوقية، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 3340.90 دولاراً. وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 37.82 دولاراً، وارتفع البلاتين 0.2 % إلى 1379.46 دولاراً، وتقدم البلاديوم 0.4 % إلى 1210.66 دولارات.