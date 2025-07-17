اقتصاد كوريا الجنوبية يضيف 183 ألف وظيفة في يونيو

أضاف اقتصاد كوريا الجنوبية أكثر من 180 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي ليستمر نمو الوظائف للشهر السادس على التوالي، مع استمرار تراجع التوظيف في قطاعي التصنيع والبناء وفقاً لبيانات حكومية نشرت أمس.

وأظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء الكورية أن عدد العاملين بلغ بنهاية الشهر الماضي 29.09 مليون شخص بزيادة قدرها 183 ألف شخص عن الشهر نفسه من العام الماضي. وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن بيانات يونيو الماضي تسلط الضوء على الاتجاه الصعودي المستمر في التوظيف بعد انكماش قصير في ديسمبر عندما شهدت البلاد خسارة صافية قدرها 52 ألف وظيفة.

ومنذ ذلك الحين، انعكس الاتجاه مع تسجيل زيادة صافية قدرها 135 ألف وظيفة في يناير، و136 ألف وظيفة في فبراير، و193 ألف وظيفة في مارس، و194 ألف وظيفة في أبريل و245 ألف وظيفة في مايو. وبحسب القطاع، ظل قطاعا التصنيع والبناء اللذان يعتبران العمود الفقري للاقتصاد بطيئين على الرغم من النمو الإجمالي في الوظائف.

وفقد قطاع التصنيع 83 ألف وظيفة في يونيو الماضي، ليستمر تباطؤه للشهر الثاني عشر على التوالي، في حين خسر قطاع البناء 97 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها، مسجلاً تراجعاً مستمراً على مدى 14 شهراً. وقالت مسؤولة في وكالة الإحصاء، إنه على الرغم من تباطؤ التراجع في عدد الوظائف في قطاع التصنيع مقارنة بشهري مارس وأبريل، بيد أنه شهد ارتفاعاً قليلاً عن الشهر السابق له.