ارتفاع مبيعات ريتشمون السويسرية للسلع الفاخرة

أعلنت شركة ريتشمون السويسرية للسلع الفاخرة، أمس، عن زيادة في المبيعات في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبالنسبة لفترة الثلاثة أشهر التي انتهت في 30 يونيو، سجلت الشركة مبيعات بقيمة 5.412 مليارات يورو (6.292 مليارات دولار)، أعلى من 5.268 مليارات يورو في الفترة نفسها من العام السابق. وسجلت منطقة الأمريكتين مبيعات بمقدار 1.335 مليار يورو مقارنة بـ 1.215 مليار يورو في العام السابق، مدفوعة بزيادة في الطلب المحلي.

وسجلت شركة مجوهرات ميزون مبيعات بقيمة 3.914 مليارات يورو بارتفاع من 3.656 مليارات يورو في العام السابق، مدعومة بخطوط إنتاج المجوهرات والساعات.