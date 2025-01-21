أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية تراجع الناتج الصناعي لليابان خلال نوفمبر الماضي. وذكرت الوزارة أن الناتج الصناعي لثالث أكبر اقتصاد في العالم تراجع 2.2 % شهرياً، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، عقب نموه 2.8% خلال أكتوبر الماضي، في حين كانت التقديرات الأولية الصادرة في الشهر الماضي تشير إلى تراجعه بنحو 2.3% شهرياً.



وعلى أساس سنوي تراجع الناتج الصناعي لليابان خلال نوفمبر بنحو 2.7% وفقاً للبيانات المعدلة، في حين كانت البيانات الأولية تشير إلى تراجعه 2.8% بعد نمو 1.4 % خلال أكتوبر.



وتراجعت تسليمات قطاع الصناعة خلال نوفمبر الماضي 0.3% شهرياً.

