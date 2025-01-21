رسوم ترامب الجمركية تهدد الوظائف في ألمانيا

حذر زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، رولف موتسنيش، من التأثير الهائل للرسوم الجمركية العقابية المحتملة، التي قد تفرضها إدارة ترامب على الواردات الألمانية، مهدداً باتخاذ تدابير مضادة من جانب الاتحاد الأوروبي في هذه الحالة.

وقال رئيس أكبر كتلة حزبية في البرلمان الاتحادي «بوندستاج»: «إذا تم فرض هذه الرسوم الجمركية فإنها ستؤدي إلى خسارة وظائف في ألمانيا أيضاً.. بوجه عام هذا من شأنه أن يعيد الاقتصاد العالمي إلى الوراء».

وقال موتسنيش: «الرسوم الجمركية بمثابة سم للاقتصاد الدولي، الذي لا يزال يتعافى من جائحة كورونا، ويحاول التعامل مع التغيرات الجيو- اقتصادية»، مشيراً إلى أن الصين تشهد نمواً ضعيفاً، وتسعى بقوة إلى السوق الدولية، ومن المؤكد أنها سترد على الرسوم الجمركية العقابية.

وأضاف: «الاتحاد الأوروبي لديه أيضا مجموعة أدوات لتقديم الردود السليمة على ذلك»، مضيفاً أن أوروبا خلال ردها «ستميز بشكل دقيق بين الأقوال والأفعال»، وأنها مستعدة أيضاً لخفض التصعيد.