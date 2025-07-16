«دايملر تراك»: عدم اليقين خطر أكبر من الرسوم الجمركية الأمريكية

قالت كارين رادشتروم الرئيسة التنفيذية لشركة «دايملر تراك» إن الرسوم الجمركية ليست أكبر تحد يواجه شركة صناعة السيارات في الولايات المتحدة، لأن الشركة تنفذ قدراً كبيراً من عمليات الصناعة في البلاد.

ونقلت صحيفة «هاندلسبلات» الاقتصادية الألمانية عن رادشتروم قولها في خبر اليوم الأربعاء إنه بينما يمثل ارتفاع أسعار المواد الخام مثل الصلب والألمنيوم والنحاس عبئاً، تؤثر هذه التكاليف على جميع الشركات المصنعة.

وأضافت رادشتروم: «أكثر ما يثقل كاهلنا هو عدم اليقين المتنامي. عندما تكون النظرة المستقبلية الاقتصادية غير واضحة، يتوقف عملاؤنا عن تقديم طلبات الشراء».

يشار إلى أن دايملر تراك التي يقع مقرها في ألمانيا، هي أكبر شركة مصنعة للشاحنات في أمريكا الشمالية، وتعمل في سبعة مصانع إنتاج في الولايات المتحدة.

وأوضحت رادشتروم أن الشركة تحتاج إلى انتعاش في طلبات الشراء المقبلة كي تحقق المستوى السنوي المستهدف وأن «الأسابيع القليلة المقبلة ستكون مهمة لأقصى حد».