الصين تثبت سعر الفائدة الأولية

قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم الاثنين تثبيت أسعار الفائدة القياسية المرتبطة بالسوق عند نفس مستوها في الشهر السابق.

وأعلن المركز الوطني لتمويل الإنتربنك استمرار سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد عند مستوى 1ر3% وسعر الفائدة على القروض ذات الخمس سنوات والذي تستخدمه الكثير من البنوك كأساس لتحديد فائدة التمويل العقاري عند مستوى 6ر3% .

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة إلى أن البنك المركزي يحدد أسعار الفائدة الاسترشادية شهريا بناءً على طلبات 18 بنكًا معينًا، ومع ذلك، تتمتع بكين بنفوذ على عملية تحديد سعر الفائدة، ومنذ بداية العام الماضي خفض البنك المركزي سعر الفائدة الأولية لقروض العام الواحد بواقع 35 نقطة أساس وقروض الخمس سنوات بواقع 60 نقطة أساس.

في الوقت نفسه فإن أسعار الفائدة الأولية المنخفضة أدت إلى إبقاء أسعار فائدة الإقراض المصرفي عند المستويات القياسية المنخفضة. وبحسب أحدث بيانات البنك المركزي الصيني فإن أسعار الفائدة الحديثة لقروض الشركات كان في ديسمبر/كانون الأول الماضي 43ر3% بانخفاض قدره 36 نقطة أساس عن مستواها في الشهر نفسه من العام السابق.

واستقر سعر الفائدة على قروض الإسكان الشخصية عند مستوى 11ر3% خلال الشهر الماضي بانخفاض قدره 88 نقطة أساس عن العام السابق.

وسجل الاقتصاد الصيني خلال العام الماضي نموا بمعدل 5% من إجمالي الناتج المحلي، حيث وصلت قيمته إلى حوالي 9ر134 تريليون يوان (77ر18 تريليون دولار) بحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة يوم الجمعة الماضي.