إياتا: شركات الطيران تتردد في استلام طلبياتها من الطائرات بسبب الحرب التجارية

قال ويلي والش مدير عام الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) اليوم الأربعاء: إن شركات الطيران قد تتردد في استلام طلبياتها من الطائرات بسبب حالة عدم اليقين المستمرة بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيرها على تكلفة الطائرات.

وأضاف: «لن يكون الأمر مجرد مشكلة كبيرة تتعلق بشركتي بوينج وإيرباص. بل سيؤثر على جميع نواحي صناعة الطيران وسيكون له تأثير أيضا على معظم شركات الطيران إن لم يكن جميعها»، كان والش يتحدث في لقاء إعلامي في سنغافورة.

حذر فرانسيسكو جوميز نيتو الرئيس التنفيذي لشركة إمبراير لصناعة الطائرات أمس الثلاثاء من أن الرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمئة التي يخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرضها على الصادرات البرازيلية اعتبارا من أغسطس آب قد تضر بإيرادات الشركة مثلما حدث بسبب جائحة كوفيد-19 مشيرا إلى المخاطر التي يتعرض لها شركاء الولايات المتحدة.

وقال جوميز نيتو للصحفيين إن الرسوم الجمركية قد تعد بمثابة حظر تجاري على الطائرات الإقليمية التي توردها إمبراير إلى شركات الطيران الأمريكية وقد تؤدي إلى إلغاء الطلبيات وتأجيل التسليم وعواقب وخيمة على موردي الشركة بالولايات المتحدة.