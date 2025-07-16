بكين: العالم يشهد "اضطرابات وتحوّلات" في مجال التجارة

حذّر نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفنغ الذي يشغل منصب كبير مفاوضي بلاده مع الولايات المتّحدة الأربعاء من تداعيات "الاضطرابات والتحوّلات" التي يشهدها العالم في مجال التجارة.

ويستغلّ العملاق الآسيوي معرض الصين الدولي لسلاسل التوريد الذي تستضيفه بكين هذا الأسبوع لتعزيز صورته كمدافع عالمي عن التجارة الحرة خلافاً للولايات المتّحدة التي يشنّ رئيسها دونالد ترامب حرباً تجارية.

وفي كلمة ألقاها في افتتاح معرض الصين الدولي لسلاسل التوريد في بكين قال هي إنّ "بعض الدول تتدخّل في السوق بذريعة تقليل المخاطر، مستخدمة إجراءات مثل فرض رسوم جمركية"، في إشارة واضحة إلى الولايات المتّحدة.

وأضاف أنّ "التغيّرات العالمية التي لم نشهدها منذ قرن تتسارع، مع تشابك وتراكم مخاطر متعدّدة".

وتابع "ينبغي علينا تعزيز التوافق في الآراء بشأن التنمية، والتصدي بحزم لتسييس القضايا الاقتصادية والتجارية وأدلجتها وإضفاء طابع أمني مفرط عليها، والعمل معاً للحفاظ على بيئة دولية منفتحة وتعاونية".