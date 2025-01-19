«كاب كت» الأزمة الخفية في الحظر الأمريكي على «تيك توك»

رغم حديث الجميع عن الحظر الأمريكي على برنامج «تيك توك»، المملوك لشركة بايت دانس الصينية، لشهرة التطبيق الواسعة للمستخدمين وصناع المحتوى، إلا أن هناك برنامج آخر مملوك للشركة ذاتها وشمله الحظر والحجب من متجري أبل وجوجل في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيكون بمثابة أزمة لصناع المحتوى في العالم.

ويعد برنامج «كاب كت» لتحرير الفيديوهات والنماذج السريعة أحد أهم الأدوات التي يستخدمها صناع المحتوى لتحرير فيديوهاتهم وصورهم المتحركة، خاصة في مجال «الفلوغينيغ» لسرعة التطبيق في تحرير الفيديوهات والنشر السريع ليس فقط عبر «تيك توك» ولكن أيضاً عبر كل منصات التواصل الاجتماعي.

وهناك مليار مستخدم لتطبيق «كاب كت» من خلال الأجهزة المحمولة، إضافة لرقم مقارب لصناع المحتوى ومحرري الفيديو عبر أجهزة الكمبيوتر، والبرنامج مجاني ولديه نسخة مدفوعة مشترك فيها أكثر من 500 مليون مشترك.

وفي الولايات المتحدة وحدها يبلغ عدد مستخدمي «تيك توك» ما يفوق 170 مليون مستخدم، بينما تطبيق كاب كت يبلغ عدد مستخدميه ما يفوق 120 مليون مستخدم في الولايات المتحدة وحدها.

ورغم الأزمة التي سيواجهها المؤثرون في حساباتهم في منصة «تيك توك»، إلا أن الحلول البديلة بوجود إنستغرام وسناب شات، الذي يقدمون خدمات شبيهة، إلا أن نقل الملفات بين برامج التحرير أمر صعب هو الآخر ومؤثر على صناع المحتوى.

ولم تحظر الولايات المتحدة منصة تواصل اجتماعي كبيرة من قبل، ويمنح القانون الذي أقره الكونجرس بأغلبية ساحقة إدارة ترامب الجديدة سلطة واسعة لحظر تطبيقات أخرى مملوكة لشركات صينية أو الدفع لبيعها.

وأصبحت منصات أخرى مملوكة لشركة «بايت دانس» المالكة لتطبيق «تيك توك»، ومن بينها تطبيق تحرير الفيديو (كاب كت)، وتطبيق التواصل الاجتماعي (ليمون8)، غير متاحة على متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة منذ السبت.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة (إن.بي.سي) «تمديد 90 يوماً هو شيء سيتم على الأرجح، لأنه مناسب.. وإذا قررت القيام بذلك فمن المحتمل أن أعلن عنه يوم الاثنين».

وحذرت شركة «تيك توك» يوم الجمعة من أنها ستوقف تطبيقها في الولايات المتحدة، الأحد، ما لم تقدم إدارة الرئيس جو بايدن ضمانات لشركات مثل «أبل» و«جوجل» بأنها لن تواجه إجراءات قانونية عندما يدخل الحظر حيز التنفيذ.

وبموجب قانون صدر العام الماضي، وأيدته المحكمة العليا بالإجماع يوم الجمعة، كان أمام المنصة مهلة حتى، اليوم الأحد، لقطع العلاقات مع الشركة الأم الصينية«بايت دانس» أو إغلاق عملياتها في الولايات المتحدة لإنهاء المخاوف بشأن تهديدها للأمن القومي.

وأكد البيت الأبيض، السبت، أن الأمر متروك لإدارة ترامب لاتخاذ الإجراءات.