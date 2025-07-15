النفط يتراجع بعد مهلة أمريكية 50 يوماً لروسيا



تراجعت أسعار النفط بأقل من واحد بالمئة اليوم "الثلاثاء" بعد أن تراجعت مخاوف السوق بشأن الإمدادات خلال الفترة المقبلة عقب مهلة الخمسين يوما التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لروسيا لإنهاء الحرب على أوكرانيا وتجنب فرض عقوبات عليها.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 68.71 دولار للبرميل عند التسوية، في حين أغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي متراجعة 46 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 66.90 دولار.

وقال جيوفاني ستونوفو، محلل السلع لدى (يو.بي.إس) "التركيز منصب على دونالد ترامب. كانت هناك مخاوف من احتمال استهدافه روسيا بعقوبات فورية، لكنه منحها مهلة 50 يوما إضافية".

وأضاف "تبددت تلك المخاوف بشأن شح إضافي وشيك في السوق. هذا هو الخبر الرئيسي".

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت عقب الأنباء عن العقوبات المحتملة، لكن المكاسب تبددت لاحقا إذ أثارت مهلة الخمسين يوما آمالا في تجنب العقوبات.

وقال محللون لدى (آي.إن.جي) في مذكرة اليوم "الثلاثاء" إنه إذا مضى ترامب ونفذ العقوبات التي لوح بها "فسيغير ذلك توقعات سوق النفط بشكل جذري".

وأضافوا في المذكرة "الصين والهند وتركيا هي أكبر مشتري النفط الخام الروسي. وسيتعين على هذه الدول الموازنة بين فوائد شراء النفط الخام الروسي بأسعار مخفضة وعائدات صادراتها إلى الولايات المتحدة".

وأعلن ترامب "الاثنين" أنه سيزود أوكرانيا بأسلحة جديدة، وهدد يوم السبت بفرض رسوم جمركية 30 بالمئة على معظم الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك اعتبارا من الأول من أغسطس ، على غرار تحذيرات مماثلة لدول أخرى.

وقد تؤدي الرسوم الجمركية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، الأمر الذي قد يقلص الطلب العالمي على الوقود ويؤدي إلى انخفاض أسعار النفط.

وأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء تباطؤ الاقتصاد الصيني في الربع الثاني من العام. وتتأهب الأسواق لأن يكون النصف الثاني من العام أضعف وسط فقدان الصادرات قوتها الدافعة واستمرار انخفاض الأسعار وتراجع ثقة المستهلكين.

من ناحية أخرى، نقل تقرير إعلامي روسي عن الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص قوله إن المنظمة تتوقع طلبا "قويا جدا" على النفط في الربع الثالث من العام، وأن تحافظ السوق على توازنها على الأجل القريب.







