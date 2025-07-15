وزير الخزانة الأميركية: الإجراءات الرسمية لاختيار خليفة لجيروم باول بدأت بالفعل

أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن "عملية رسمية" قد بدأت بالفعل لاختيار خليفة محتمل لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وفي مقابلة مع "بلومبرغ سيرفيلانس" صباح الثلاثاء، رد بيسينت على سؤال بشأن ما إذا كانت جهود البحث قد انطلقت قائلاً: "حسناً، انظر، هناك عملية رسمية بدأت بالفعل".

وأضاف: "هناك عدد كبير من المرشحين الممتازين، وسنرى مدى سرعة التقدم في العملية"، مشيراً إلى أن "القرار في نهاية المطاف يعود إلى الرئيس ترمب، وسيتم اتخاذه بالوتيرة التي يراها مناسبة".

وأوضح بيسنت أن بقاء باول في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد انتهاء ولايته كرئيس قد يثير البلبلة، قائلاً: "تقليدياً، يتنحّى رئيس الاحتياطي الفيدرالي أيضاً عن عضويته في مجلس المحافظين. وقد أُثير كثير من النقاش حول مدى ارتباك الأسواق إذا بقي رئيس سابق في منصبه بانتظار تعيين رسمي".

وتابع بيسنت : "وأستطيع أن أقول لك، أعتقد أنه سيكون مربكاً جداً للسوق أن يبقى رئيس سابق للاحتياطي الفيدرالي في موقعه".