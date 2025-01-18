صعود النفط يتواصل للأسبوع الرابع مع تزايد مخاوف الإمدادات

انخفضت أسعار النفط، أمس، لكنها تظل صوب تحقيق مكاسب لرابع أسبوع على التوالي، مع تزايد توقعات تعطل إمدادات النفط بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتاً، أو 0.4 % إلى 80.96 دولاراً للبرميل خلال التعاملات وارتفعت 1.5 % منذ بداية الأسبوع.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتاً، أو 0.3 % إلى 78.46 دولاراً، وزادت 2.4 % منذ بداية الأسبوع.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أسبوع عن عقوبات أوسع نطاقاً تستهدف منتجي نفط روسي وناقلاته.

ويترقب المستثمرون أيضاً لمعرفة ما إذا كانت الإمدادات ستشهد مزيداً من الاضطراب بعد عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض الاثنين المقبل.

وتأثرت أسعار النفط أيضاً بتوقعات بأن تعلن جماعة الحوثي اليمنية وقف هجماتها على السفن بالبحر الأحمر في أعقاب الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة.

وحظيت سوق النفط بدعم من توقعات تحسن الطلب. وأظهرت البيانات تراجع التضخم في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما عزز الآمال في خفض أسعار الفائدة.

ويقيم المتعاملون أيضاً بيانات حديثة من الصين، أكبر مستورد عالمي للنفط، إذ حقق ثاني أكبر اقتصاد في العالم طموحات الحكومة لنمو 5 % العام الماضي.