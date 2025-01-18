آمال خفض الفائدة تصعد بالذهب للأسبوع الثالث

تراجعت أسعار الذهب أمس، لكنها لا تزال متجهة لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، بعد أن أدت بيانات التضخم الأمريكية وتصريحات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي تميل للتيسير النقدي إلى إحياء الآمال في خفض أسعار الفائدة أكثر من مرة هذا العام.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 2706.71 دولارات للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات وزاد المعدن الأصفر نحو 0.6 % خلال الأسبوع، لكن العقود الأمريكية الآجلة للذهب تراجعت 0.7 % إلى 2732 دولاراً.

وأظهرت البيانات الأمريكية انخفاض التضخم الأساسي أكثر من المتوقع مما زاد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض الفائدة، ويتوقع متداولون خفض أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية العام.

ومع اقتراب موعد تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد غد الاثنين، يتركز الاهتمام أيضاً على سياساته التي قد تؤجج التضخم مع تعهده بفرض رسوم جمركية.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 30.49 دولاراً. وتراجع البلاديوم 0.5 % إلى 936.31 دولاراً فيما ارتفع البلاتين 0.6 % إلى 937.50 دولاراً، لكنه يتجه إلى تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ نوفمبر.