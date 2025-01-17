زيادة إنتاج المصانع بأمريكا في ديسمبر مع زيادة الإنتاج في "بوينغ "

ارتفع إنتاج المصانع في الولايات المتحدة في ديسمبر مع زيادة الإنتاج في شركة بوينغ على الأرجح بعد انتهاء إضراب عمال شركة الطيران العملاقة.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم الجمعة إن إنتاج المصانع زاد 0.6 بالمئة الشهر الماضي بعد تعديل بالرفع بلغ 0.4 بالمئة في إنتاج شهر نوفمبر.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الإنتاج 0.2 بالمئة.

وبقي إنتاج المصانع دون تغيير على أساس سنوي في ديسمبر كانون الأول. وعلى أساس فصلي، انخفض إنتاج المصانع في الربع الرابع 1.2 بالمئة بعد انكماشه 0.8 بالمئة في الربع الثالث.

واستقر قطاع الصناعات التحويلية، الذي يمثل 10.3 بالمئة من الاقتصاد، إلى حد كبير في الأشهر القليلة الماضية بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي في خفض أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن معهد إدارة التوريدات إلى أعلى مستوى له في تسعة أشهر في ديسمبر كانون الأول. لكن الرسوم الجمركية التي تعتزم إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب فرضها على السلع المستوردة قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام وإعاقة أي تعاف.