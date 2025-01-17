صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي في ألمانيا إلى 0.3 % في 2025

خفض صندوق النقد الدولي مجددا توقعاته للنمو الاقتصادي في ألمانيا، متوقعا زيادة بنسبة 3ر0% فقط في 2025، وفقا لتقرير محدث نُشر اليوم الجمعة.

وتقل هذه النسبة بنحو 5ر0 نقطة مئوية عن آخر توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في أكتوبر.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 1ر1% في 2026، بعد أن عدل توقعه السابق الذي كان 4ر1%.

ويعني هذا أن الاقتصاد الألماني من المتوقع أن يسجل مجددا أسوأ أداء بين اقتصادات مجموعة الدول الصناعية السبع في عام 2025، وفقا لصندوق النقد الدولي.

وتشكل كيفية إصلاح الاقتصاد الألماني المتعثر، والذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه محرك أوروبا، قضية محورية في الحملة الانتخابية التي تسبق الانتخابات المبكرة المقررة في 23 فبراير.

وتقلص ​​الناتج المحلي الإجمالي الألماني للعام الثاني على التوالي في 2024، وهو أطول ركود لأكبر اقتصاد في أوروبا منذ أكثر من عقدين.

وبالنسبة للاقتصاد العالمي ككل، توقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 3ر3% في عامي 2025 و2026.

وقال صندوق النقد الدولي في تحديثه إن "الاقتصاد العالمي يحافظ على استقراره، على الرغم من أن درجة السيطرة تتفاوت بشكل كبير بين الدول."

لكن الصندوق أفاد بأنه من المتوقع أن يظل النمو العالمي أقل من المتوسط ​​"التاريخي" البالغ 7ر3% المسجل في الفترة من 2000 إلى 2019.