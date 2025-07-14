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أعمال

ترامب يعلن عن استثمارات بـ 70 مليار دولار في قمة بنسلفانيا

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رويترز

 ذكر مسؤول في البيت الأبيض وشخص مطلع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن غدا "الثلاثاء" عن استثمارات قيمتها 70 مليار دولار في قطاعي الذكاء الاصطناعي والطاقة في ولاية بنسلفانيا.

وسيكشف ترامب عن تفاصيل هذه المبادرات الجديدة في فعالية قرب بيتسبرج، حيث سينضم إليه السناتور الجمهوري ديفيد ماكورميك، الذي يستضيف أول قمة للطاقة والابتكار في ولاية بنسلفانيا في جامعة كارنيجي ميلون.

ولم يرد مكتب ماكورميك اليوم الاثنين على طلبات للحصول على تفاصيل عن الإعلانات.

وقال المسؤول بالبيت الأبيض إن هذه الاستثمارات تأتي من قطاعات متنوعة، تشمل مراكز بيانات جديدة وتحديث شبكات الكهرباء وتوسيعها.
وكانت أكسيوس أول من تحدث عن رقم 70 مليار دولار.

 