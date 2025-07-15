النفط يسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع

سجلت أسعار النفط أمس، أعلى مستوى في 3 أسابيع وسط ترقب المستثمرين لمزيد من العقوبات الأمريكية على روسيا والتي قد تؤثر على الإمدادات العالمية، فيما تلقت الأسعار دعماً من ارتفاع واردات الصين وسط مؤشرات على انخفاض المعروض.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 89 سنتاً أو 1.3% إلى 71.25 دولاراً للبرميل خلال التعاملات وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 93 سنتاً أو 1.4% إلى 69.38 دولاراً.

وأظهرت بيانات من مصادر بقطاع النفط وحسابات لرويترز أن صادرات روسيا من المنتجات النفطية المنقولة بحرا انخفضت 3.4 % في يونيو على أساس شهري إلى 8.98 ملايين طن.