النفط يتراجع 1% بعد منح ترامب مهلة 50 يوماً لروسيا



انخفضت أسعار النفط اليوم "الاثنين" مع تقييم المتعاملين تهديدات جديدة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على مشتري النفط الروسي والتي قد تؤثر على الإمدادات العالمية، بينما حد القلق بشأن الرسوم الجمركية من المكاسب.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 79 سنتا أو 1.12 بالمئة إلى 69.57 دولار للبرميل . وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.07 دولار أو 1.56 بالمئة إلى 67.38 دولار للبرميل.

وأعلن ترامب عن تقديم أسلحة جديدة لأوكرانيا، وهدد بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية ما لم توافق روسيا على اتفاق سلام خلال 50 يوما.

وارتفعت أسعار النفط في وقت سابق من الجلسة، وسط توقعات بفرض واشنطن عقوبات أكثر تشددا. لكن الأسعار تراجعت مع تقييم المتعاملين لمهلة 50 يوما.

وقال فيل فلين كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز "اعتبر السوق ذلك أمرا سلبيا، إذ بدا أن هناك متسعا من الوقت للتفاوض".

وأضاف "الخوف من فرض عقوبات فورية على النفط الروسي أبعد في المستقبل مما توقعه السوق هذا الصباح".

وقال ترامب الأسبوع الماضي إنه سيدلي "بتصريح مهم" بشأن روسيا اليوم الاثنين، بعد أن عبر عن إحباطه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب عدم إحراز تقدم في إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأظهرت بيانات من مصادر بقطاع النفط وحسابات لرويترز أن صادرات روسيا من المنتجات النفطية المنقولة بحرا انخفضت 3.4 بالمئة في يونيو على أساس شهري إلى 8.98 مليون طن.

وفي محاولة للضغط على موسكو للدخول في مفاوضات سلام مع أوكرانيا بحسن نية، اكتسب مشروع قانون أمريكي مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، من شأنه فرض عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا، قوة دافعة الأسبوع الماضي في الكونغرس.

يأتي ذلك بينما يقترب مبعوثو الاتحاد الأوروبي على الاتفاق على الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات على روسيا، والتي ستشمل خفض سقف أسعار النفط.

ويترقب المتعاملون أيضا نتائج محادثات الولايات المتحدة بخصوص الرسوم الجمركية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.