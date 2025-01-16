قرارات جريئة أنقذتها.. إيلون ماسك: "تسلا" كادت تفلس

يواجه إيلون ماسك دعوى قضائية من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بسبب عدم الكشف بشكل صحيح عن ملكيته لشركة " إكس" تويتر سابقا، مما سمح له بشراء الأسهم بأسعار مخفضة.

ورفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية دعوى قضائية ضد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك ، متهمة أغنى شخص في العالم بالانتظار لفترة طويلة قبل الكشف في عام 2022 عن شرائه حصة كبيرة في شركة تويتر للتواصل الاجتماعي التي اشتراها لاحقا.

وفي شكوى قدمتها الهيئة أمام محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة، قالت الهيئة إن ماسك انتهك قانون الأوراق المالية الفيدرالي بالانتظار 11 يوما أطول من اللازم للكشف عن شرائه الأولي لـ 5% من الأسهم العادية لشركة تويتر.

وتزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن هذا الافتقار إلى الإفصاح سمح لماسك بشراء أسهم في المنصة "بأسعار منخفضة بشكل مصطنع".

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إنه على حساب المستثمرين غير المطلعين، اشترى ماسك أكثر من 500 مليون دولار من أسهم " إكس" (تويتر سابقا) بأسعار منخفضة بشكل مصطنع قبل الكشف أخيرًا عن مشترياته في 4 أبريل 2022، حيث امتلك بحلول ذلك الوقت حصة 9.2%.

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن سعر سهم "تويتر" (إكس) ارتفع بأكثر من 27% بعد هذا الكشف.

واضطر الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك إلى دفع غرامات بقيمة 20 مليون دولار.

وبحسب صحيفة " إيكونوميست" تم تغريم تسلا وإيلون ماسك بمبلغ 20 مليون دولار لكل منهما بسبب تغريدة، والتي تم إرسالها قبل أقل من ساعة من تغريدة ماسك بأنه سيأخذ استراحة من تويتر "لبضعة أيام".

ووافقت شركة تسلا وإيلون ماسك على دفع 20 مليون دولار لكل منهما إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ووافق إيلون ماسك على التنحي عن منصب رئيس مجلس إدارة الشركة ولكن مع البقاء في منصب الرئيس التنفيذي، بموجب التسوية.

وكان على ماسك أن يدفع لإنقاذ تيسلا من الإفلاس ، وقال إيلون ماسك إنه اضطر إلى دفع غرامة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات لإنقاذ تسلا من الإفلاس.