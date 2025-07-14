الذهب يستقر بعد تسجيل أعلى مستوى في 3 أسابيع



استقرت أسعار الذهب بعد تسجيلها أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم "الاثنين"، مع تحول الاهتمام لمستجدات المفاوضات التجارية وبيانات اقتصادية أمريكية، فيما لامست الفضة أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011.

ولم يسجل الذهب في المعاملات الفورية تغيرا يذكر عند 3356.95 دولار للأوقية "الأونصة"، وذلك بعدما بلغ أعلى مستوى منذ 23 يونيو في وقت سابق من الجلسة. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3365.30 دولار.

وقال بارت ميليك رئيس استراتيجيات السلع لدى شركة (تي.دي سيكيوريتيز) "بعد ارتفاع كبير في الأسعار، نشهد بعض عمليات جني الأرباح. ومع ذلك، لا تزال سوق الذهب تشهد طلبا جيدا بشكل عام".

وأعلن الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية أنهما يعملان على إبرام اتفاقات تجارية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وصعد ترامب الحرب التجارية يوم "السبت"، معلنا أنه سيفرض رسوما جمركية 30 % على معظم الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك اعتبارا من الشهر المقبل، مضيفا إلى ذلك تحذيرات مماثلة لدول أخرى، منها اليابان وكوريا الجنوبية.

ويترقب المستثمرون حاليا صدور بيانات التضخم الأمريكي لشهر يونيو حزيران المقرر صدورها غدا "الثلاثاء" للحصول على مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة التي سيقررها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وتتوقع الأسواق حاليا خفض الفائدة بنحو 50 نقطة أساس بحلول ديسمبر.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 38.78 دولار للأوقية، بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2011 في وقت سابق من الجلسة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 2.4 بالمئة إلى 1365.19 دولار. وهوى البلاديوم 2.6 بالمئة إلى 1183.75 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من ثمانية أشهر في وقت سابق من الجلسة.







