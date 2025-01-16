ارتفاع أسعار الجملة في اليابان خلال ديسمبر

أعلن بنك اليابان المركزي اليوم الخميس تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) شهريا خلال الشهر الماضي.

وارتفع مؤشر أسعار الجملة في اليابان في ديسمبر بنسبة 3ر0% شهريا بعد ارتفاعها بنفس النسبة خلال نوفمبر الماضي في حين كان محللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 4ر0% فقط.

وعلى أساس سنوي ارتفع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 8ر3% سنويا، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين، بعد ارتفاع بنسبة 7ر3% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.

وتراجعت أسعار الصادرات اليابانية في الشهر الماضي، بنسبة 2ر0% شهريا وارتفعت بنسبة 7ر0% سنويا، بحسب البنك المركزي، في حين تراجعت أسعار الواردات بنسبة 9ر0% شهريا و3ر3% سنويا.