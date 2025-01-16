كندا تعتزم فرض رسوم على واردات أمريكية بـ 105 مليارات دولار

أكد مصدر مطلع أن كندا قد تفرض تدابير مضادة على واردات أمريكية تصل قيمتها إلى 150 مليار دولار كندي (105 مليارات دولار) إذا فرض الرئيس المنتخب دونالد ترامب رسوما جمركية على السلع والخدمات الكندية.

وقال المصدر إن كندا وضعت قائمة بالأهداف لكنها ستعقد مشاورات عامة قبل التحرك، مضيفا أن مدى أي رد فعل محتمل سيعتمد على ما سيفعله ترامب.

كانت صحيفة تورنتو ستار أول من أورد نبأ التدابير المضادة المقترحة.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالتحدث إلى وسائل الإعلام إن رئيس الوزراء جاستن ترودو التقى في وقت سابق برؤساء وزراء المقاطعات العشر في كندا لمناقشة كيفية الرد على أي رسوم جمركية أمريكية وقائمة الأهداف.

ويقول ترامب إنه يريد فرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا لدفعها إلى تشديد أمن الحدود بهدف وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين وخفض تهريب الفنتانيل، وهي الخطوة التي يبدو أنها تنتهك اتفاقية التجارة الحرة.

وستؤثر مثل هذه الإجراءات بقوة على كندا التي ترسل 75 بالمئة من صادراتها من السلع والخدمات إلى الولايات المتحدة.