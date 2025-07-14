أسهم أوروبا تتراجع تحت ضغط تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة

قادت أسهم شركات السيارات تراجع الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين تحت وطأة أحدث تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الاتحاد الأوروبي والمكسيك، مما أبقى المستثمرين في حالة من الترقب.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% إلى 544.3 نقطة، كما هبط مؤشر داكس الألماني 0.39%، وهبطت مؤشرات أخرى لبورصات دول المنطقة عدا فاينانشال تايمز 100 البريطاني الذي خالف التوجه العام وارتفع 0.2%.

هدد ترامب يوم السبت بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك اعتباراً من الأول من أغسطس، إذا أخفقت مفاوضات جرت على مدى أسابيع مع شركاء تجاريين كبار في التوصل لاتفاقات تجارية شاملة.

وقال الاتحاد الأوروبي أمس الأحد رداً على ذلك إنه سيمدد تعليق الإجراءات المضادة حتى أوائل أغسطس ويواصل الضغط من أجل التوصل لتسوية عبر التفاوض.

ومما فاقم التوتر، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في مقابلة صحافية اليوم: إن الاتحاد الأوروبي أعد بالفعل قائمة لسلع أمريكية بقيمة 21 مليار يورو (24.52 مليار دولار) لفرض رسوم جمركية عليها إذا لم يتوصل الجانبان لاتفاق تجاري.

وهبطت أسهم قطاع شركات السيارات الأوروبية 1.4% اليوم، كما هبط قطاع التجزئة واحداً بالمئة.

لكن سهم أسترازينيكا ارتفع 1.9% بعد أن قالت شركة الأدوية إن عقار باكسدروستات أوفى بكل المعايير المستهدفة الأساسية والثانوية في دراسة متقدمة على مرضى يعانون من ارتفاع في ضغط الدم خارج عن السيطرة ومقاوم للعلاج.