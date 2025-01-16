تراجع التضخم السنوي في بريطانيا خلال ديسمبر

أظهرت بيانات رسمية، أمس، تباطؤ التضخم في بريطانيا على نحو غير متوقع الشهر الماضي، فيما سجل التضخم الأساسي، الذي يراقبه بنك إنجلترا، تراجعاً أكثر حدة، وهي أنباء إيجابية لوزيرة الخزانة، ريتشل ريفز، بعد عمليات بيع كثيفة للسندات البريطانية في الآونة الأخيرة.

وقال مكتب الإحصاء الوطني: «إن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 2.5% في ديسمبر من 2.6% في نوفمبر».

وتوقع معظم خبراء الاقتصاد في استطلاع لـ«رويترز» أن يبلغ التضخم 2.6%، فيما توقع بنك إنجلترا، الذي سيعلن قراره التالي بشأن أسعار الفائدة في السادس من فبراير، أن يبلغ التضخم في ديسمبر 2.5%، وتراجع الجنيه الاسترليني بعد صدور البيانات.

وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والتبغ، إلى 3.2% من 3.5% في نوفمبر.

وقال مكتب الإحصاء الوطني، إن التضخم في أسعار الخدمات بلغ 4.4% في ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2022.