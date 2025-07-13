البيت الأبيض: على البنك المركزي توضيح تجاوز تكاليف تجديد مقره

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه السلطة لإقالة جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، إقالة مسببة إذا كانت هناك أدلة تدعم ذلك.

وأضاف أن مجلس الاحتياطي «أمامه الكثير من الأسئلة للإجابة عنها» بشأن تجاوز تكاليف التجديد لمقره في واشنطن.

وقال هاسيت لبرنامج (ذيس ويك) على شبكة «إيه.بي.سي» إن أي قرار يتخذه ترامب لمحاولة إقالة باول بسبب ما تصفه الإدارة الأمريكية بأنه تجاوز للتكاليف بمبلغ 700 مليون دولار «سيعتمد كثيراً على الإجابات التي نتلقاها عن الأسئلة التي أرسلها روس فوت إلى مجلس الاحتياطي الاتحادي».

ويشغل فوت منصب مدير الميزانية في البيت الأبيض، وانتقد باول الأسبوع الماضي بسبب «الإصلاحات الباهظة» التي أجراها على مبنيي مجلس الاحتياطي الاتحادي، وإجاباته عن سلسلة من الأسئلة.

وقال ترامب مراراً إن على باول الاستقالة لأنه لم يخفض أسعار الفائدة.