ليبيا: ارتفاع إنتاج حقل الحطيبة للغاز 5%

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن إنتاج الغاز الطبيعي في حقل الحطيبة التابع لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز تجاوز 100 مليون قدم مكعبة يوميا.

وجاء في بيان اليوم الثلاثاء أن ربط البئر إس-28 أضاف نحو خمسة ملايين قدم مكعبة من الغاز إلى الإنتاج اليومي للحقل.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في البيان "هذا الإنجاز هو الأول من نوعه منذ أكثر من عشرة أعوام، وستسهم هذه الزيادة في تلبية جزء من الطلب على الغاز لتشغيل المجمع الصناعي ومصانع الشركة الليبية للأسمدة".

وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج ليبيا من النفط بلغ 1404736 برميلا يوميا في الأربع والعشرين ساعة الماضية.