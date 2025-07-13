الإمارات في الصدارة .. سيطرة عربية على أسرع إنترنت في العالم

تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول الأسرع عالميًا في الإنترنت المخصص للهواتف المحمولة، وفقًا لبيانات مؤشر "سبيد تست" العالمي ، بسرعة بلغت 539.84 ميغابت في الثانية، متقدمة على جميع دول العالم.

وكشفت بيانات مؤشر "سبيد تست" العالمي حتى شهر مايو 2025 عن سيطرة عربية واضحة على قائمة الدول الأسرع في الإنترنت المخصص للهواتف المحمولة، حيث احتلت كل من دولة الإمارات وقطر والكويت والبحرين المراتب الأربع الأولى عالميًا.

وبحسب التقرير الذي يصنف الأداء العالمي للإنترنت – شاملاً معايير التحميل، الرفع، والتصفح – تصدرت الإمارات القائمة بسرعة بلغت 539.84 ميغابت في الثانية، تلتها قطر بسرعة 529.34 ميغابت في الثانية، بينما جاءت الكويت في المركز الثالث بسرعة 350.89 ميغابت في الثانية، ثم البحرين في المركز الرابع لتسجل 245.67 ميغابت في الثانية، فيما جاءت السعودية في المرتبة العاشرة بسرعة 196.28 ميغابت في الثانية.

وفيما يلي ترتيب الدول حسب متوسط سرعة الإنترنت على الهواتف المحمولة بحسب مؤشر "سبيد تست" :

الإمارات – 539.84 Mbps

قطر – 529.34 Mbps

الكويت – 350.89 Mbps

البحرين – 245.67 Mbps

بلغاريا – 232.79 Mbps

البرازيل – 222.02 Mbps

الصين – 209.31 Mbps

كوريا الجنوبية – 208.07 Mbps

الدنمارك – 202.67 Mbps

السعودية – 196.28 Mbps

ويعد هذا الإنجاز دلالة قوية على نضج البنية التحتية التكنولوجية في الإمارات وقد يفتح المجال لمزيد من الاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، ما يعزز مكانة الإمارات في المشهد الرقمي العالمي.

كما تؤكد هذه الأرقام على حجم الاستثمارات التي ضختها دول الخليج العربي في البنية التحتية الرقمية، وعلى الدور الريادي الذي تلعبه المنطقة في تبني أحدث تقنيات الاتصال وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمستخدمين.