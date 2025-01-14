اليونان تحث الاتحاد الأوروبي على معالجة أسعار الطاقة المرتفعة بشكل أسرع

دعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الاتحاد الأوروبي إلى البحث عن طرق جديدة لخفض أسعار الغاز والكهرباء ، في إطار محاولة أوسع لتعزيز القدرة التنافسية للتكتل.

وقال ميتسوتاكيس، في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، : "تشير الأسعار إلى أننا بحاجة إلى التحرك بوتيرة أسرع، ولكن أيضا بشكل مختلف - للتفكير في طرق جديدة لمعالجة المشاكل التي تواجهنا" .

واحتلت نقاط الضعف التي تعاني منها أوروبا، مقارنة بالولايات المتحدة والأسواق الأخرى منخفضة التكلفة، والتي تم التركيز عليها خلال أزمة الطاقة لعام 2022 ، مرة أخرى واجهة الأحداث حيث تستعد القارة للحروب التجارية في ظل إدارة ترامب القادمة.

وأدى ارتفاع أسعار الغاز والطاقة إلى قيام عمالقة الصناعة مثل شركة الكيماويات الألمانية " بي إيه إس إف" بتحويل استثماراتها إلى مواقع أخرى، ما ساعد في التعجيل بانهيار حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس.