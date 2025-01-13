صادرات الصين تتسارع وسط التوتر التجاري والواردات تتعافى

اكتسبت صادرات الصين زخما في ديسمبر وتعافت الواردات أيضا، لكن هذا الأداء القوي في نهاية العام جاء مدفوعا بأسباب منها إسراع المصانع إلى ملء المخزونات استعدادا لتزايد المخاطر التجارية مع اقتراب بدء ولاية الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

واقترح ترامب، الذي من المقرر أن يعود إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل، فرض رسوم جمركية باهظة على السلع الصينية مما أثار مخاوف من تجدد الحرب التجارية بين القوتين العظميين.

وأظهرت بيانات الجمارك اليوم الاثنين أن الشحنات الصادرة في ديسمبر ارتفعت 10.7 بالمئة على أساس سنوي، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين في استطلاع لرويترز بزيادة الصادرات 7.3 بالمئة ويشكل أيضا تحسنا مقارنة مع نمو الصادرات 6.7 بالمئة في نوفمبر.

وفاجأت الواردات الأسواق بتسجيل نمو واحد بالمئة، وهو أقوى أداء منذ يوليو 2024. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون انخفاض الواردات 1.5 بالمئة.

وزاد الفائض التجاري للصين إلى 104.8 مليارات دولار في الشهر الماضي، وذلك ارتفاعا من 97.4 مليار دولار في نوفمبر.

كما زاد الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة إلى 33.5 مليار دولار في ديسمبر من 29.81 مليار دولار في الشهر السابق.

وقال محللون إن شركات الصناعات التحويلية الصينية تمكنت، بدعم من تراجع اليوان، من إيجاد مشترين في الخارج في 2024 لتعويض الطلب المحلي المنخفض من خلال خفض الأسعار بشكل مستمر.

ونتيجة لذلك نمت صادرات الصين بمعدل سنوي بلغ 5.9 بالمئة في العام الماضي، في حين زادت الواردات 1.1 بالمئة فقط خلال نفس الفترة.