«برنت» يصعد 3 % مع توقع إمدادات أقل في السوق العالمية

ارتفعت أسعار النفط بنحو 3% عند التسوية، بنهاية الأسبوع، مع تقييم المستثمرين توقعات أضعف للسوق للعام الحالي أصدرتها وكالة الطاقة الدولية، مع التركيز أيضاً على الرسوم الجمركية الأمريكية واحتمال فرض مزيد من العقوبات على روسيا.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.72 دولار أو 2.5% إلى 70.36 دولاراً للبرميل عند التسوية وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.88 دولار أو 2.8% إلى 68.45 دولاراً للبرميل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية: إن الإمدادات في سوق النفط العالمية ربما تكون أقل مما تبدو عليه، وذلك مع زيادة المصافي وتيرة نشاط التكرير لتلبية الطلب على السفر والكهرباء في فصل الصيف.