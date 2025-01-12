مودي: اقتصاد الهند سيتجاوز 10 تريليونات دولار بحلول نهاية العقد المقبل

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن اقتصاد البلاد سيتجاوز حاجز 10 تريليونات دولار بنهاية العقد القادم.

وأدلى مودي بهذا التصريح في خطاب ألقاه في المهرجان الوطني الـ 25 للشباب في نيودلهي اليوم الأحد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مودي قوله "أمامنا فترة ذهبية مدتها 25 عاما"، داعيا شباب الهند للمساعدة في جعل الدولة الواقعة جنوب آسيا دولة متقدمة بحلول عام 2047.

وقال مودي إن الهند ستحقق هدف خلط الإيثانول بالبنزين بنسبة 20% قبل الموعد المحدد في 2030

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة 46.4 % في العام المالي 2025، وهي أبطأ وتيرة منذ جائحة كورونا.