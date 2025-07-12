هيئة التنظيم المصرفية التركية توسع نطاق إعادة هيكلة قروض التجزئة

سمحت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية لمزيد من المواطنين بإعادة هيكلة الديون، فيما أثرت سياسة التشديد النقدي على الأسر منخفضة الدخل التي تعتمد على الإنفاق ببطاقات الائتمان.

وقالت الهيئة في بيان في وقت متأخر الجمعة، إنه قد يعاد هيكلة ديون التجزئة ببطاقات الائتمان وقروض المستهلك لفترة تصل إلى 48 شهراً، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

ويمكن للمواطنين الذين لم يسددوا مدفوعات البطاقات الائتمانية الدورية وهؤلاء غير القادرين على سداد أصل الدين أو الفائدة، الاستفادة من إعادة هيكلة الديون. وأضاف البيان: إن هؤلاء الذين قاموا سابقاً بإعادة هيكلة الدين مؤهلون أيضاً.

وحدد البنك المركزي حداً أقصى للفائدة على إعادة هيكلة بطاقات الائتمان نسبته 3.11% شهرياً، بحسب قرار مرفق.

وفرضت تركيا سياسة نقدية مشددة للسيطرة على التضخم المنتشر منذ فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بالانتخابات في يونيو 2023.

ورفع البنك المركزي معدل الفائدة الأساسي إلى 50% في وقت مبكر من 2024. وانخفض المعدل إلى 42.5% في مارس العام الجاري، ليرتفع مجدداً إلى 46% بعد ما أدى القبض على عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو وهو الخصم الرئيسي لأردوغان، إلى تراجع الليرة التركية بشكل كبير.