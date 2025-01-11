مالي تحصل على 1.2 مليار دولار من شركات تعدين

تستعد مالي للحصول على 750 مليار فرنك أفريقي (2ر1 مليار دولار) من شركات تعدين في الربع الأول من العام الجاري بعد إصلاح لقطاع التعدين لديها، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم السبت.

وقال وزير المالية الحسيني سانو في خطاب للبرلمان إن مالي حصلت على 500 مليار فرنك أفريقي في أواخر ديسمبر بعد محادثات مع شركات تعدين.

وذكر سانو للمجلس الانتقالي الوطني، إنه يتوقع حصول البلاد على المبلغ الإجمالي بحلول 31 مارس، وفقا لمحضر اجتماع ديسمبر الذي بثته قناة "أو آر تي إم" العامة في ساعة متأخرة من أمس الجمعة.

واتخذت القيادة العسكرية في مالي موقفا صارما ضد شركات التعدين الدولية عن طريق إصلاح شامل للقطاع في السنوات القليلة الماضية.