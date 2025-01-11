20 مليار دولار.. خسائر قطاع التأمين بسبب حرائق لوس أنجلوس

يعتقد خبراء المخاطر أن خسائر قطاع التأمين في لوس أنجلوس ستتجاوز 20 مليار دولار، ولكن هذه ليست سوى بداية الأزمة التي تواجهها كاليفورنيا الآن وفقا لشركات التأمين.

ووفقا لبيانات شركات التأمين الأمريكية فإن أي مبلغ يتجاوز 12.5 مليار دولار سوف يتجاوز حريق كامب فاير الذي حدث في عام 2018 ليصبح أكبر خسارة مؤمنة على الإطلاق بسبب حرائق الغابات.

وبحسب بيانات من شركة التأمين Aon ستكون الخسائر الاقتصادية أعلى بكثير، ربما عشرات المليارات من الدولارات.

إحصائية مذهلة

ويعتقد الخبراء أن حرائق لوس أنجلوس قريبة من قائمة أكثر 10 كوارث طبيعية تكلفة في تاريخ العالم من حيث الخسائر المؤمنة المعدلة حسب التضخم، وفقًا لبيانات معهد معلومات التأمين.

وفقدت آلاف المنازل والشركات، وسوف تستغرق القرارات الصعبة بشأن ما إذا كان ينبغي إعادة البناء وكيفية القيام بذلك سنوات عديدة، حتى مع أن تغير المناخ يجعل هذا النوع من الكوارث أكثر احتمالا.

تضخم حجم شركة التأمين

وبحسب تقرير لموقع " إكسيوس" كانت سوق التأمين في كاليفورنيا تعاني بالفعل بسبب هروب شركات التأمين من المخاطر العديدة التي تواجهها الولاية. ونتيجة لهذا، تضخم حجم شركة التأمين التي تمثل الملاذ الأخير للولاية، وهي شركة FAIR Plan، إلى حجم غير قابل للاستمرار.

وتعد الإصلاحات المنهجية المصممة لتوسيع التغطية والسماح لشركات التأمين بإعادة تسعير المخاطر على وشك الظهور، ولكنها قد تكون قليلة ومتأخرة للغاية، نظراً لحجم الخسائر التي قد تنتج عن ذلك.

وكشفت شركة تقييم المخاطر Verisk في وقت متأخر من يوم الخميس إن الممتلكات المؤمنة المعرضة للخطر في منطقة باليساديس، فقط تبلغ 15 مليار دولار على الأقل.

يقول سريدهار مانيم، المدير الأول لأبحاث الصناعة في وكالة تصنيف التأمين "إيه إم بيست" : "سيكون هذا تحديًا لقدرة الناس على تحمل تكاليف التأمين وتوافره".

ومن المفارقات أن أقساط التأمين على المنازل في المدن الكبرى في كاليفورنيا أقل بكثير من بقية البلاد على أساس التكلفة لكل 1000 دولار من التغطية، وفقًا لتقرير مراقب الرهن العقاري ICE الصادر في أكتوبر 2024 .

ولكن إذا كانت المنازل أكثر تكلفة، فإن القسط ينتهي إلى أن يكون أعلى ، وفي منطقة باسيفيك باليساديس، يبلغ متوسط ​​سعر المنزل 3.5 ملايين دولار.

وتقول ليندسي فراس، المديرة الإدارية لشركة هاودن ري لإعادة التأمين: "ليس لدي الكثير من الثقة في أن قدرًا كبيرًا مما تتضمنه خطة التأمين المستدامة يحفز شركات التأمين حقًا على الرغبة في الكتابة في الولاية. وأظن أنه قد تكون هناك حاجة إلى خطوة تدخلية حيث يوجد بعض الدعم من حكومة الولاية لتجاوز هذه العاصفة".

إزالة الشجيرات وتصلب الأسطح

ويقول الخبراء إن حرائق لوس أنجلوس ستعيد أيضًا فتح المحادثات حول التخفيف - لأنه في حين قد يكون التأمين هو خط الدفاع الأول، فإن خطوات مثل إزالة الشجيرات وتصلب الأسطح لا تزال خط الدفاع الأول.

ويحذر الخبراء من أن نهاية تأثير الحرائق لن تكون بعد أيام - بل بعد سنوات أو أكثر.

وتشير تقديرات شركة أكيو ويذر الخاصة إلى أن الأضرار والخسائر الاقتصادية تتراوح بين 135 مليار دولار و150 مليار دولار، مما ينذر بصعوبة التعافي من الكارثة وارتفاع تكاليف التأمين بالنسبة لأصحاب المنازل.

وتشير تقديرات شركة أكيو ويذر الخاصة إلى أن الأضرار والخسائر الاقتصادية تتراوح بين 135 مليار دولار و150 مليار دولار، مما ينذر بصعوبة التعافي من الكارثة وارتفاع تكاليف التأمين بالنسبة لأصحاب المنازل.

وأسفرت الحرائق التي دمرت أحياء لوس أنجلوس على الجانبين الشرقي والغربي من المدينة مترامية الأطراف حتى الآن عن مقتل 11 شخصا وتدمير ما يقرب من 10 آلاف مبنى، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام.