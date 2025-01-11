أسعار المساكن والإيجارات تزيد بأكثر من 3 % في الاتحاد الأوروبي

كشفت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) في لوكسمبورج، عن زيادات فيأسعار المساكن والإيجارات بالتكتل خلال الربع الثالث من عام 2024 بنسبة فاقت 3 %على أساس سنوي.

وارتفعت أسعار المساكن في الاتحاد الأوروبي بنسبة 8ر3 % والإيجارات بنسبة2ر3 % مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.

ومقارنة بالربع الثاني من عام 2024، ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 4ر1 %والإيجارات بنسبة 9ر0%.

وعلى الرغم من أن أسعار المساكن في الاتحاد الأوروبي عرفت مسارا مختلفايجمع بين الانخفاض، ثم زيادات سريعة، فإن الفوارق يمكن ملاحظتها بوضوح في حواليمدة عقد.

ووفق بيانات "يوروستات" ارتفعت أسعار المساكن في الاتحادالأوروبي بين عام 2010 والربع الثالث من عام 2024، بنسبة 1ر54 % والإيجارات بنسبة26 % .

وجاءت أكبر الزيادات خلال هذه الفترة، في المجر وإستونيا التي ارتفعت فيهاأسعار المساكن بنسبة 230 % وفي ليتوانيا بنسبة 181 % ولاتفيا 154 % وجمهوريةالتشيك 135 % والنمسا 114 % والبرتغال 113 % وبلغاريا 110 % ولوكسمبورج 103% .

وكانت إيطاليا الدولة الوحيدة التي انخفضت فيها أسعار المساكن خلال هذهالفترة، بنسبة 4% .

وفي نفس الفترة، ارتفعت الإيجارات في 26 دولة من دول الاتحاد الأوروبي (27دولة)، مع تسجيل أعلى الزيادات في إستونيا بنسبة 216 % وليتوانيا 183 % وأيرلندا109 % والمجر 108%.

وكانت اليونان الدولة الوحيدة التي انخفضت فيها أسعار الإيجارات بنسبة 16%.