ارتفاع أسعار الذهب نتيجة التخوف من سياسات ترامب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع زيادة جاذبية الملاذ الآمن بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بسياسات إدارة ترامب المقبلة، حتى مع تعزيز بيانات التوظيف الأمريكية الأقوى من المتوقع للتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد لا يخفض أسعار الفائدة بنفس القوة هذا العام.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2685.38 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1440 بتوقيت جرينتش، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3 بالمئة إلى 2726.10 دولار.

وتراجعت أسعار الذهب لفترة وجيزة إلى 2663.09 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن أظهرت بيانات أن الولايات المتحدة أضافت 256 ألف وظيفة الشهر الماضي، مقارنة بتقديرات خبراء اقتصاد عن زيادة 160 ألف وظيفة. وبلغ معدل البطالة 4.1 بالمئة، مقارنة بتوقعات عند 4.2 بالمئة.

لكن سرعان ما تعافت أسعار السبائك وتتداول الآن بالقرب من أعلى مستوياتها منذ 13 ديسمبر وفي طريقها لتحقيق مكسب أسبوعي يزيد عن واحد بالمئة.

وقال تاي وونغ، وهو تاجر مستقل في المعادن "تحركات أسعار الذهب تشير إلى نقص البائعين الملتزمين بالمعدن؛ وهو أمر تعلمناه جيدا من الارتفاع الملحوظ في العام الماضي".

وارتفع الدولار في حين هبطت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشدة بعد بيانات الوظائف. وتظهر الأسواق أن المتداولين يتوقعون الآن أن يخفض الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بنحو 30 نقطة أساس فقط على مدار العام الجاري، مقارنة بتخفيضات بلغت نحو 45 نقطة أساس قبل البيانات.

وقال ديفيد ميجر مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز "الذهب لا يزال صامدا في مواجهة تقرير وظائف أقوى كثيرا من المتوقع... أحد العوامل التي تدعم الذهب هو حالة عدم اليقين التي شهدناها قبل التنصيب" للرئيس الأمريكي.

ومع اقتراب موعد تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير يشعر المستثمرون بالقلق من تعهده بفرض رسوم جمركية على مجموعة واسعة من الواردات، خوفا من أن يؤدي ذلك إلى إذكاء التضخم وتقليص قدرة الاحتياطي الاتحادي على خفض أسعار الفائدة.

وعادة ما ينظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 30.43 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 964.90 دولارا، وزاد البلاديوم 2.5 بالمئة إلى 949.25 دولارا. وتتجه المعادن الثلاثة إلى تسجيل مكاسب أسبوعية.