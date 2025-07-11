النفط يصعد 2% مع تقييم المستثمرين توقعات أضعف للسوق

ارتفعت أسعار النفط اليوم "الجمعة" مع تقييم المستثمرين توقعات أضعف للسوق لهذا العام أصدرتها وكالة الطاقة الدولية، مع التركيز أيضا على الرسوم الجمركية الأمريكية واحتمال فرض مزيد من العقوبات على روسيا.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.35 دولار أو اثنين بالمئة إلى 69.99 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.49 دولار أو 2.2 بالمئة إلى 68.06 دولار للبرميل.

وبذلك يتجه خام برنت إلى زيادة 2.5 بالمئة خلال الأسبوع، في حين يتجه خام غرب تكساس الوسيط إلى ارتفاع 1.6 بالمئة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي.

وقالت وكالة الطاقة الدولية اليوم "الجمعة" إن الإمدادات في سوق النفط العالمية ربما تكون أقل مما تبدو عليه، وذلك مع زيادة المصافي وتيرة نشاط التكرير لتلبية الطلب على السفر والكهرباء في فصل الصيف.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية أيضا توقعاتها لنمو المعروض هذا العام، وخفضت في الوقت نفسه توقعاتها لنمو الطلب، مما يعني فائضا في السوق.

ومن المؤشرات الأخرى على الطلب السريع القوي على النفط احتمال شحن السعودية نحو 51 مليون برميل من النفط الخام في أغسطس آب إلى الصين، وهي أكبر شحنة من نوعها منذ أكثر من عامين.

وخفضت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط من 2026 إلى 2029 بسبب تباطؤ الطلب الصيني، حسبما ذكرت المنظمة في تقرير توقعاتها للنفط العالمي لعام 2025 الذي نشر "الخميس".

وفقدت العقود الآجلة لكلا الخامين أكثر من اثنين بالمئة أمس وسط قلق المستثمرين من تأثير سياسات ترامب بشأن الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.

وكتب محللو آي.إن.جي في مذكرة للعملاء "الجمعة" عوضت الأسعار بعضا من هذا الانخفاض بعد أن قال الرئيس ترامب إنه يعتزم إصدار إعلان 'مهم' بشأن روسيا يوم "الاثنين". وقد يثير هذا قلق السوق من احتمال فرض المزيد من العقوبات على روسيا".